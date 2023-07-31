Esenyut'ta polislerce "asayiş ve dar alan uygulaması" yapıldı

Esenyurt'ta yaşanan ülkeyi sarsan cinayetin ardından, polis ekiplerince "asayiş ve dar alan uygulaması" devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda, ilçede belirlenen yerlerde yapılan uygulama kapsamında bazı araçlar durduruldu.

Güncel 31.07.2023 23:06 Giriş: 31.07.2023 23:06

Güncelleme: 31.07.2023 23:09 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: AA