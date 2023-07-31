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Esenyut'ta polislerce "asayiş ve dar alan uygulaması" yapıldı

Esenyurt'ta yaşanan ülkeyi sarsan cinayetin ardından, polis ekiplerince "asayiş ve dar alan uygulaması" devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda, ilçede belirlenen yerlerde yapılan uygulama kapsamında bazı araçlar durduruldu.

Güncel
  • 31.07.2023 23:06
  • Giriş: 31.07.2023 23:06
  • Güncelleme: 31.07.2023 23:09
Kaynak: AA
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Esenyut'ta polislerce "asayiş ve dar alan uygulaması" yapıldı
FOTOĞRAF: AA

Esenyurt'ta, polis ekiplerince "asayiş ve dar alan uygulaması" gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda, ilçede belirlenen yerlerde yapılan uygulama kapsamında bazı araçlar durduruldu.

Araçlarda bulunan sürücüler ve yolcuların üstleri aranırken motorlu yunus polisleri de ilçe genelinde bazı kişilerin kimliklerini kontrol etti. Esenyurt genelinde bu tür uygulamaların sıklıkla yapılacağı öğrenildi.

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