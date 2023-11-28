Esir takasında 5. gün: 10 İsrailli, 30 Filistinli esir serbest bırakıldı

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de bulunan 10 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini duyurdu.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara "insani ara" verilmesinin ardından esir takası 5. gününde de sürdü.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de bulunan 10 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini duyurdu.

Öte yandan İsrail ile Hamas arasında "insani aranın" iki daha gün uzatılması kapsamında İsrail hapishanelerinden 30 Filistinli esir serbest bırakıldı. Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre serbest bırakılacaklar arasında 15 kadın ve 15 çocuk bulunuyordu.

Hamas ve İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında, serbest bırakılan Filistinli esirler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) ait otobüsle Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısındaki Beitunia beldesine ulaştı.