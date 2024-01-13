Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin: Çözüm süreci yargılaması yapılacaksa herkes beraber yargılanmalı

Çözüm süreci döneminde Adalet Bakanı olarak görev yapan eski AKP'li Sadullah Ergin, Selahattin Demirtaş'ın savunması hakkında konuştu. Demirtaş'ın sözlerini doğrulayan Ergin, çözüm sürecindeki faaliyetlerin yargılanması durumunda belli bir kesimin değil sürece dahil olan herkesin yargılanması gerektiğini söyledi.

Çözüm sürecinde Adalet Bakanı olarak görev yapan DEVA Partisi Milletvekili Sadullah Ergin, Kobane davasında yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın savunmasında söylediklerini değerlendirdi.

Demirtaş’ın “Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin çözüm süreci başladığında Abdullah Öcalan’ın iki mektubunun Erdoğan’ın elinde olduğunu söyledi. Süreç devam ederken Sincan Cezaevi’nde açlık grevindeki HDP yöneticilerini ziyaret etti” sözlerine yanıt veren Ergin, Demirtaş’ın sözlerinin doğru olduğunu belirterek, “Birtakım mesajlar, birtakım görüşmeler yapılmıştır. Bu başbakan düzeyinde, bakanlar düzeyinde olmuştur. Güvenlik Müsteşarlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı çalışanları düzeyinde olmuştur” diye konuştu.

"HERKES BERABER YARGILANMALI"

Medyascope'tan Ferit Aslan'a konuşan Ergin, TBMM'de çözüm süreciyle ilgili çalışmaları yapanlara belli hukuki korumalar getiren yasanın çıkarıldığını aktarırken ilerleyen süreçte sürece dahil olan bazı kişilerin takibata uğradığını dile getirdi:

“Bu takibat yapılacaksa, bu çalışmaların içerisinde olanların tamamı, başbakanından, bakanına, bürokratına hep beraber yargılanmalı. O çalışmadan ayrı, başka eylemler varsa onun yargılaması ayrı bir konudur. Ama sadece çözüm süreci faaliyetleri içerisinde yapılan çalışmalara dönük bir yargılama varsa bu tek taraflı olmaz.”