Eski AKP'li başkandan DEM Parti'ye destek: Pişmanlıklar yaşadım

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde eski AKP Esendere Belde Başkanı Ömer Akarsu, “Orada bulundum için çok pişmanlıklar yaşadım. Bulunduğum süre zarfında yerimin AKP’de olmadığını ve DEM Parti’de olduğunu anladım” diyerek DEM Parti’ye destek vereceğini söyledi.

Hakkâri’de eski AKP’li Belde Başkanı Ömer Akarsu, 'pişmanlıklar yaşadığını' ifade ederek DEM Parti’ye destek vereceğini açıkladı.

MA’da yer alan habere göre, Hakkâri’de Esendere beldesinde 2019-2022 yılları arasından AKP Belde Başkanlığı görevini yapan Ömer Akarsu, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Yüksekova ilçe örgütünü ziyaret etti.

Yapılan ziyarette eski AKP’li Başkan Akarsu DEM Partiye geçtiğini ve gerekli tüm destekleri sağlayacağını vurguladı.

“PİŞMANLIKLAR YAŞADIM”

Akarsu, “Orada bulundum için çok pişmanlıklar yaşadım. Bulunduğum süre zarfında yerimin AKP’de olmadığını ve DEM Parti’de olduğunu anladım. Bu saatten sonra üzerime ne yük düşüyorsa halkımız ve partimizi için yapmaya hazırım” dedi.