Eski AKP'li vekilden Mehmet Uçum'a eleştiri

Eski AKP'li vekil Hüseyin Kocabıyık, Van'da ilk aşamada seçimi kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'a mazbata verilmemesini savunan Mehmet Uçum'u eleştirdi. Kocabıyık, "Ak Parti’nin şimdi bir numaralı meselesi Külliye’deki Maocu-Carl Schmittçi danışmanın o karargâhtan kapı dışarı edilmesidir" dedi.

Van'daki mazbata krizinin ardından AKP içindeki tartışma sürüyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un "tutumları kaydediliyor" mesajına bir tepki de AKP'den 2 dönem milletvekili seçilen Hüseyin Kocabıyık'tan geldi.

İsim vermeden Uçum'u işaret eden Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ak Parti’nin şimdi bir numaralı meselesi Külliye’deki Maocu-Carl Schmittçi danışmanın o karargâhtan kapı dışarı edilmesidir. Kan ve ruh bozulmasının kaynağı başka yerlerde aranmasın" dedi.

Van'daki mazbata sürecinin 'tamamen hukuki olduğunu' savunan Mehmet Uçum, iktidar içinde Van'da ilk aşamada Abdullah Zeydan yerine AKP'nin adayına mazbata verilmesine yönelik kararı eleştirenlerin 'tutumların kaydedildiğini' söylemişti.

Mehmet Uçum'a AKP MKYK üyeleri Aziz Babuşcu ve Orhan Miroğlu da tepki göstermişti.