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Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli tahliye edildi

Yaklaşık 16 aydır tutuklu bulunan eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli tahliye edildi.

Güncel
  • 05.09.2023 14:58
  • Giriş: 05.09.2023 14:58
  • Güncelleme: 05.09.2023 15:10
Kaynak: Haber Merkezi
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Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli tahliye edildi

16 aydır tutuklu bulunan eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli tahliye edildi.

Benli, İstanbul merkezli 5 ilde 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'resmi belgede sahtecilik' iddiasıyla 4 Nisan'da gözaltına alınıp tutuklanmıştı. 

Bakırköy Kadın Cezaevi’nde tutulan Benli'nin nisan ayında zehirlendiği öne sürülmüştü. 

Olayın ardından avukatları aracılığıyla kamuoyuna mesaj ileten Handan Toprak Benli, "Hak ihlalleri yaşıyorum. Yargılanmadan infaz edildim. Bir yıldır tutukluyum. Ağırlaştırılmış müebbet hapis koşullarında hücrede tutuluyorum. Hâlâ iddianamem bile yok. Şimdi de zehirlendim. Can güvenliğim yok" demişti. 

Cezaevinde zehirlenen Handan Toprak Benli: Can güvenliğim yok
Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak tutuklandı
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