Eski CHP Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Seyhan için yola çıktı

25 ve 26. Dönem CHP Adana Milletvekili, İnşaat Mühendisi Zülfikar İnönü Tümer, Seyhan Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurusunu yaptı.

Seyhan Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurusunu yapan 25 ve 26. Dönem CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, “Seyhan’da Yenilik Zamanı” sloganıyla yola çıktı.

CHP Seyhan İlçe Başkanı Ramazan Atikaslan ve ilçe yönetimini ziyaretinin ardından CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu ve il yönetimiyle buluşup Seyhan İlçe Belediye Başkanlığı Aday Adaylık başvurusunu yapan CHP’li Tümer, “Doğup büyüdüğüm, sokaklarında top oynadığım, bir çok mahallesinde yaşadığım, nüfus ve alan itibariyle Türkiye’nin 53 şehrinden daha büyük konumdaki Seyhan ilçesine hizmet etmek benim için onur ve gurur vesilesi olacaktır. Mesleki tecrübeme dayanarak Seyhan’da iddialıyım” dedi.

SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYECİLİK VURGUSU

Seyhan için toplumun tüm kesimlerinden destek alacağına inandığını kaydeden Tümer, Seyhan’daki sinerjiyle, yıllar sonra sosyal demokrat bir belediyecilik anlayışıyla tanışan Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine de büyük katkı koyacağını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel öncülüğündeki parti merkezi, parti yönetimleri veya parti örgütlerinin tercihiyle belirlenecek adayların etrafında birleşip CHP’nin başarısı için ter dökeceğini kaydeden Zülfikar İnönü Tümer, “Parti üyesi olarak CHP örgütleriyle birlikte çalışacağız. Bütün aday adayı arkadaşlarımız parti için çalışıyor. Elbette ki ben de belediye başkanlığını en iyi şekilde yapacağıma inanıyorum. Seçimlerde ne kadar çok toplumun teveccühünü alırsak ülkemizin yarınları için oldukça faydalı işler yapmış olacağız” diye konuştu.