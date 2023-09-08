Eski Doğru Yol Partili belediye başkanı çatıdan atlayarak yaşamına son verdi
Antalya'da, 1989-1995 ve 1999-2004 yılları arasında Doğru Yol Partisi'nde Demre Belediye Başkanı görevinde bulunan Adnan Genç, ikamet ettiği apartmanın çatı katından atlayarak hayatına son verdi. Adnan Genç'in arkadaşlarına bunaldığını söylediği belirtildi.
Antalya'da eski belediye başkanı Adnan Genç (75), oturduğu apartmanın çatı katından atlayarak intihar etti.
Olay, saat 13.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 605 Sokak'taki 5 katlı apartmanda meydana geldi.
Bina bahçesinin arka kısmında Adnan Genç'in kanlar içerisinde yattığını gören çevredi yurttaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde, Genç'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Genç’in cansız bedeni inceleme sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Genç'in çatıdan atlatarak intihar ettiği polis kayıtlarına geçti.
EŞİ, OĞLU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
1989-1995 ve 1999-2004 yılları arasında Doğru Yol Partisi'nden Demre Belediye Başkanlığı yapan Adnan Genç'in arkadaşlarına bunaldığını söylediği belirtildi.
Adnan Genç'in şizofreni tedavisi gören oğlu Batuhan Genç de 13 Aralık 2015'te aynı apartmanda annesi Zahide Genç'i boğazından bıçaklayarak öldürmüştü.