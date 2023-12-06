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Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu'na saldıran şüpheliler tutuklandı

Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu'na trafikte yaşanan tartışma sonrasında saldıran Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncel
  • 06.12.2023 17:16
  • Giriş: 06.12.2023 17:16
  • Güncelleme: 06.12.2023 17:23
Kaynak: DHA
Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu'na saldıran şüpheliler tutuklandı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu, dün saat 16:30 sıralarında Kadıköy'de trafikte yol verme tartışması yaşadı.

Oktay Derelioğlu'nun sürdüğü araç bir süre sonra yolun daralması nedeniyle bir başka araç tarafından taciz edilmeye başladı. Daha sonra Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban, Derelioğlu çiftinin aracının önünü kesti.

Araçtan inen saldırganlar Oktay Derelioğlu'nu darp etti. Şikâyet üzerine Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra 2 şüpheli Anadolu Adliyesine getirildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi darp edildi: Saldırganlar gözaltına alındı
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