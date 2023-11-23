Eski İsrail Başbakanı, Şifa Hastanesi'nin altındaki tünellerin inşasına İsrail'in yardım ettiğini açıkladı

İsrail ordusu, çok kez bombaladığı ve yüzlerce sivilin ölümüne yol açtığı Şifa Hastanesi'nin altındaki tünellerin görüntülerini basınla paylaştı. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, tünelleri 40-50 yıl önce İsrail ordusunun inşa ettiğini söyledi.

İsrail ordusu, defalarca bombaladığı ve yüzlerce sivilin ölümüne yol açtığı Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin altındaki tünellerin görüntülerini basınla paylaştı.

İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'nin altındaki tünellerin içinde Hamas militanlarının faaliyet gösterebilecekleri ve uzun süre kalabilecekleri odaları görüntüledi. Videolarda, tünelin hastane binasının altından geçerek hastane kompleksi içindeki Katar Binasına ulaşıldığı da anlatılıyor.

Ordu sözcüsü Daniel Hagari, hastane yakınlarında biri yakındaki bir sokakta, diğeri de yakındaki bir evde olmak üzere iki tünel kuyusu daha tespit edildiğini de söyledi.

Sözcü Hagari, tünel boyunca belirli aralıklarla dizilen patlamaya dayanıklı kapıların hava saldırılarına karşı da dayanıklı olduğunu söyledi.

Öte yandan CNN'de Cristian Amanpour'un sorularını yanıtlayan eski İsrail Başbakanı Ehud Barak Barak, Şifa Hastanesi'nin altındaki sığınakları 40-50 yıl önce İsrail'in inşa ettiğini söyledi.

"İSRAİL, SIĞINAKLARIN İNŞASINA YARDIM ETTİ"

Eski İsrail Başbakanı Barak, "Uzun yıllardır, Şifa'nın altında aslen İsrailli inşaatçılar tarafından yapılan sığınakların olduğu ve birkaç tünel sisteminin kesiştiği bu yerin Hamas karargahı olarak kullanıldığı biliniyor" diye konuştu.

Barak, "Muhtemelen 40 ya da 50 yıl önce yerleşkenin sınırlı alanı içinde hastanenin kullanımı için daha fazla alan açmak için bu sığınakların inşa edilmesine yardımcı olmuştuk" dedi.