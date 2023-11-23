Esir takası ertelendi: İsrail, gece boyunca Gazze'ye bomba yağdırdı

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 48. gününde de devam ederken İsrail, gece boyunca Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde sivil yerleşim yerlerini bombaladı. Öte yandan İsrail, Hamas ile çatışmalara insani ara verilmesi kapsamında bugün uygulamaya gireceği belirtilen esir takası sürecinin cuma gününden önce başlamayacağını açıkladı.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar, 48. gününde de devam ediyor.

İsrail savaş uçakları, gece boyunca kuzeyde Beyt Lahiye'den güneyde Mısır sınırında bulunan Refah kentine kadar Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde sivil yerleşim yerlerini bombaladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesine akşam saatlerinden itibaren yoğun saldırılar yapılırken, Beni Suheyla semtinde sivillerin yaşadığı 3 konuta düzenlenen hava saldırılarında bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan bir çocuk Nasır Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bombardımandan dolayı bölgeye sivil savunma, arama-kurtarma ekiplerinin ulaşımında sıkıntı yaşandığı, harap olan 3 evin enkazında onlarca kişinin bulunduğu belirtildi.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye, Beyt Hanun ve Cibaliya bölgelerindeki yerleşim yerlerine düzenlenen hava bombardımanlarında onlarca kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

Yerleşim yerlerinin savaş uçaklarının yanı sıra topçu atışlarıyla da gece boyunca vurulduğu, İsrail askerleri tarafından hareket eden her şeye ateş edildiği belirtildi.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah bölgesinde Ebu er-Rus ve el-Kürd ailelerinin evlerine düzenlenen hava bombardımanında 7 kişi hayatını kaybetti.

Yine kentin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir apartman dairesinin roketle vurulduğu, ölen ve yaralananların olduğu ifade edildi.

Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde de sivillere ait evlerin İsrail uçakları tarafından hedef alındığı kaydedildi.

Mısır sınırına paralel Refah kentinde bulunan Kuveyt Hastanesi yakınındaki hayır cemiyetine yönelik hava saldırısında da hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırıları, 47. gününde de devam etti. Han Yunus'a düzenlenen saldırılar sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda yaralanan Filistinliler, Nasır Hastanesi'ne getirildi.

ÖLÜ VE YARALI SAYISINDA SON DURUM

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı’na göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 binden fazlası çocuk ve 4 bini kadın olmak üzere 14 bin 532 kişi öldürüldü.

İsrail basını ise 10'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

REHİNE TAKASI YARINA ERTELENDİ

İsrail, Hamas ile çatışmalara insani ara verilmesi kapsamında bugün uygulamaya girmesi yönünde beklenti oluşan esir takası sürecinin cuma gününden önce başlamayacağını açıkladı.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, perşembe günü uygulamaya girmesi beklenen esir takası sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Esirlerin serbest bırakılmasına yönelik müzakerelerin "sürekli ilerleme kaydettiğini" ifade eden Hanegbi, "Serbest bırakılma, taraflar arasındaki anlaşmanın orijinaline göre başlayacak ve bu cumadan önce olmayacak." ifadesini kullandı.

İsrail basını, söz konusu duyuruyu "gecikme" olarak değerlendirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "Anlaşmanın uygulanmasındaki gecikme hakkında basına duyuru yapılmadan önce İsrailli esirlerin ailelerine bilgi verilmediği" belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrail Ordu Radyosunda katıldığı programda, anlaşma kapsamında ilk İsrailli esir grubunun 23 Kasım'da teslim alınacağını söylemişti.

İsrail devlet televizyonu da Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden ilk grubun perşembe günü saat 10.00'dan itibaren serbest bırakılacağını duyurmuştu.

Ayrıca Hamas'ın Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk da İsrail ile çatışmalara insani ara verecek uzlaşının 23 Kasım saat 10.00'da başlayacağını açıklamıştı.