Katar duyurdu: Gazze'de ateşkes yarın sabah başlayacak

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Hamas arasında uygulanması beklenen ateşkesin yarın yerel saatle 07.00'de başlayacağını duyurdu. Bakanlık, ilk esir grubunun saat 16.00'da serbest bırakılacağını duyurdu. Ateşkes, Türkiye saatiyle yarın saat 08.00'de başlayacak.

Katar, İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ateşkes yarın yerel saatle 07.00'de başlayacak.

Açıklamada, ateşkes kapsamında ilk esir grubunun saat 16.00'da serbest bırakılacağı bilgisine de yer verildi.

Ateşkes, Türkiye saatiyle yarın sabah saat 08.00'de başlayacak.

Katar Dışişleri Bakanlığı, sabah saatlerinde, 7 Ekim'den bu yana Hamas ve İsrail arasında devam eden çatışmalarda varılan ateşkese ilişkin açıklama yapmıştı.

Açıklamada, görüşmelerin olumlu yönde devam ettiği ifade edilerek, “Dr. Al-Ansari yaptığı açıklamada varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe gireceği tarihin önümüzdeki saatlerde duyurulacağını teyit etti" denilmişti.

Açıklamanın devamında şunlara yer verilmişti:

"Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ateşkesin hızlı bir şekilde başlamasını sağlamak ve tarafların anlaşmaya bağlılığını temin etmek için gerekenleri yapmak üzere iki tarafla ve kardeş Mısır Arap Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ortaklarımızla çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi."

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İsrail, Hamas ile çatışmalara insani ara verilmesi kapsamında bugün uygulamaya girmesi yönünde beklenti oluşan esir takası sürecinin cuma gününden önce başlamayacağını açıklamıştı.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, perşembe günü uygulamaya girmesi beklenen esir takası sürecine ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Esirlerin serbest bırakılmasına yönelik müzakerelerin "sürekli ilerleme kaydettiğini" ifade eden Hanegbi, "Serbest bırakılma, taraflar arasındaki anlaşmanın orijinaline göre başlayacak ve bu cumadan önce olmayacak" ifadesini kullanmıştı.

İsrail basını, söz konusu duyuruyu "gecikme" olarak değerlendirmişti.