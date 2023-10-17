Eski istihbarat başkanı açıkladı: İsrail'den Hamas'a rehine mesajı

İsrail eski iç istihbarat teşkilatı Yakov Peri, İsrail hükümetinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler için Hamas'a aracılar vasıtasıyla mesaj gönderdiğini ancak henüz yanıt gelmediğini söyledi.

İsrail'in eski iç istihbarat Şin-Bet (Şabak) Başkanı Yakov Peri, İsrail'in Gazze'de tutulan esirler için Hamas'a mesaj gönderdiğini ancak henüz yanıt gelmediğini açıkladı.

AA'nın aktardığına göre Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri için danışmanlık yapan Peri, İsrail'in Hamas ile doğrudan görüşmediğini ancak aracılar vasıtasıyla iletişim kurduğunu belirtti.

İsrail'in rehine konularına alışkın olduğunu ancak şu ana kadar 200 İsraillinin esir alındığı durumun hiç yaşanmadığını dile getiren Peri, "İsrail insani davranarak Hamas'ı da insani davranmaya zorlamalı" dedi.

İsrail'in Hamas'a aracılar vasıtasıyla mesaj gönderdiğini belirten Peri, "İsrail yaralı, yaşlı ve genç esirler için insani koridor açılmasını teklif etti. Şu ana kadar Hamas'tan yanıt gelmedi" diye konuştu.

"MÜZAKERE EDERİZ"

Peri, İsrail'in gönderdiği mesajda Hamas'a ne sunduğuna ilişkin soruya "Hamas yanıt verirse ve buna bir bedel biçerse biz de müzakere ederiz" şeklinde cevap verdi.

İsrailli esirlerin sağlık durumunu yakından takip ettiklerini Hamas'ın bildiğini ifade eden Peri, Hamas'ın tekliflerini değerlendireceğini ama onları serbest bırakmak için "ağır bir bedel" talep edeceğini kaydetti.

"KARA HAREKATI BIDEN ZİYARETİNDEN ÖNCE GERÇEKLEŞMEZ"

İsrail ordusunun "kara harekatının esirlerin güvenliği için iyi veya kötü olacağı" yönünde görüşler dillendirildiğini söyleyen Peri, ABD Başkanı Joe Biden'ın yarınki İsrail ziyaretinden önce bir kara harekatının gerçekleşmeyeceği görüşünü dile getirdi.