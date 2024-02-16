Eski İYİ Parti Bilecik il başkanı istifa etti

İYİ Parti'de yerel seçim adaylarının açıklanmasının ardından başlayan istifa dalgası sürüyor. Son olarak eski İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Hakan Sakarya partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Eski İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Hakan Sakarya partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Halil Şahin'in 22 Eylül 2021’de görevden düşürülmesinin ardından Hakan Sakarya İl Başkanlığı görevine atandı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde 14 Ocak 2023’te düzenlenen İYİ Parti 3. Olağan İl Kongresi'nde aday olmayan Hakan Sakarya partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Sakarya’nın ilerleyen günler bir açıklama yapacağı belirtildi.