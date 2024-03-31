Eski İYİ Partili Özkan: "Akşener kurultay kararı alarak, yeniden aday olmayacak"
Yerel seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasının ardından eski İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi İbrahim Özkan Akşener'in kurultay kararı aldığı ve aday olmayacağını söyledi.
Eski İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi İbrahim Özkan, genel başkan Meral Akşener'in kurultay kararı alarak, yeniden aday olmayacağını açıkladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener;— İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) March 31, 2024
Kurultay kararı alarak yeniden aday olmayacağını açıkladı.
İbrahim Özkan, X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi; "İYİ Parti Genel Başkanı Akşener kurultay kararı alarak yeniden aday olmayacağını açıkladı."