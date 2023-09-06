Eski Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Yazgan, Bodrum’da vefat etti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Türkiye Voleybol Federasyonu eski Başkanı Teoman Yazgan vefat etti. Yazgan, ailesi ve sevenleri tarafından toprağa verildi.

Spor 06.09.2023 18:40 Giriş: 06.09.2023 18:40

Güncelleme: 06.09.2023 18:44 Kaynak: iHA

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FOTOĞRAF: DHA