Eskişehir'de ağılda yangın: 63 küçükbaş hayvan hayatını kaybetti

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ağılda başlayarak yanındaki eve sıçrayan yangında 63 küçükbaş hayvan hayatını kaybetti.

Eskişehir Aşağıçağlan Mahallesi'nde D.D'ye ait ağılda elektrik hattından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

Aa'nın haberine göre kısa sürede büyüyen ve ağılın yanındaki tek katlı eve de sıçrayan alevlere, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında, ağıldaki 63 küçükbaş hayvan hayatını kaybetti, ev de kullanılamaz hale geldi.