Eskişehir'de dilencilere para vermek yasaklandı

Eskişehir Valiliği; dilencilere, sokakta çalıştırılan veya dilendirilen çocuk ve engellilere para verilmesini yasakladı.

Eskişehir'de sokakta dilenen kişiler ile çalıştırılan veya dilendirilen çocuk ve engelliler için yeni bir yasaklama kararı alındı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy tarafınzan imzalanan genel emre göre sokak, cadde, meydan, park, gar, otopark, durak, tarihi ve kültürel mekanlar, ibadethaneler, metruk yapılar, inşaatlar, banka ATM'leri, köprüaltları ve benzeri yerlerin barınma yeri olarak kullanılması yasaklandı.

Bunun yanı sıra çalıştırılan çocuk veya engellilerden kağıt mendil, yara bandı, çiçek, su gibi herhangi bir mal veya eşya satın alınması ile sokakta dilendirilen çocuklara ve engellilere para verilmesi de yasaklandı.

Yasaklama kararına uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine göre cezai işlem uygulanacak.