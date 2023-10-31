Eskişehir'de KYK'ye yürümek isteyen öğrencilere polis müdahalesi: Gözaltılar var

Öğrenci intiharları ve KYK'de ölümler sürerken, gençlerin protestoları da devam ediyor. Eskişehir’de öğrenciler, genç intiharlarına dikkat çekmek için, geçen günlerde intihar eden Anadolu Üniversitesi öğrencisi S.N.R'nin kaldığı KYK yurduna yürümek istedi. Polis yürüyüşe izin vermedi, öğrenciler yurda yürümek konusunda kararlı davranınca polis müdahale etti. 4 öğrenci gözaltına alındı.

ANIL ATAŞ

Eskişehir’de öğrenciler, genç intiharlarına dikkat çekmek için, geçen günlerde intihar eden Anadolu Üniversitesi öğrencisi S.N.R'nin kaldığı KYK yurduna yürümek istedi. Polis yürüyüşe izin vermedi, öğrenciler yurda yürümek konusunda kararlı davranınca polis müdahale etti. 4 öğrenci gözaltına alındı.

Akşam saatlerinde öğrenciler, genç intiharlarına dikkat çekmek ve intihar eden arkadaşlarını anmak için KYK önüne yürümek istedi. “Okumaya geliyoruz ölmeye değil”, “Katil KYK”, “Birleşe birleşe kazanacağız”, sloganları atan gençler yurt önünde toplanıp anma yapmak istedi ancak polis izin vermedi. Bir süre burada karşılıklı bekleşme olurken öğrenciler yurda yürümek için yeniden harekete geçti. Bunun üzerine polis, öğrencilere cop ve kalkanla müdahale etti. 4 öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.