Eskişehir’de sağanak yağış uyarısı

Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 30 ila 50 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde yarın öğle saatlerinden sonra yer yer hafif sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklığın Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde 22 derece olacağı öngörülüyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 30 ila 50 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.