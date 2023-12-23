Esnaf kepengi bir bir indiriyor

Ekonomi Servisi

Ekonomideki durgunluk kurulan şirket sayısını azaltırken kapanan sayısını ise artırıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin kasım ayına ilişkin istatistiklerine göre kurulan şirket sayısı, kasımda bir önceki aya göre yüzde 6,5 azalarak 10 bin 403'e gerilerken kapanan şirket sayısı yüzde 7,6 artışla 2 bin 417 oldu. Gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9 arttı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 473,7 artarken kooperatif sayısı yüzde 5,9 azaldı. Kasımda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 21 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 31,3 gerilerken kooperatif sayısı yüzde 27,5 artış kaydetti. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 46,7 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 294 arttı, kooperatif sayısında yüzde 20,8 azalış görüldü.

DERSİM VE ARDAHAN'DA YOK

Söz konusu ayda kurulan 10 bin 663 şirket ve kooperatifin yüzde 84,6'sını limited şirketler, yüzde 12,9'unu anonim şirketler, yüzde 2,4'ünü ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 38,3'ü İstanbul, yüzde 11,3'ü Ankara ve yüzde 6,7'si İzmir'de kuruldu. Geçen ay Dersim ve Ardahan'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi. Yılın 11 ayında 118 bin 949 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan 101 bin 771 limitet şirket toplam sermayenin yüzde 71,1'ini, 14 bin 219 anonim şirket ise yüzde 28,9'unu oluşturdu. Kasımda kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, ekime göre yüzde 16,6 artış gösterdi. Kasımda kapanan şirket ve kooperatiflerin 825'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 323'ünün inşaat, 357'sinin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerin 4 bin 608'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 1166'sı inşaat, 1059'u imalat sektöründe faaliyet gösterdi.

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KAPANANLARIN SAYISI