ESPN: Mbappe kararını verdi, PSG'den ayrılacağını duyuracak

ESPN, PSG'nin 25 yaşındaki dünya yıldızı Kylian Mbappe'nin geleceğiyle ilgili kararını verdiğini ve PSG'den ayrılarak Real Madrid'e transfer olacağını yazdı. Mbappe'nin kararını kısa süre içinde duyurması bekleniyor.

Adı uzun süredir Real Madrid ile anılan ancak 2022 yazında serbest kaldığı halde Real Madrid'e katılmak yerine PSG ile sözleşme uzatan Mbappe'nin artık PSG kariyerini noktalamak üzere olduğu belirtildi.

ESPN'in haberine göre Mbappe PSG'den ayrılmaya kararı verdi ve bu kararı önümüzdeki birkaç hafta içinde kamuoyuyla paylaşacak.

Mbappe'nin henüz kararını PSG'li ve Real Madrid'li yöneticilerle paylaşmadığı ancak kısa süre içinde gerekli bilgilendirmeyi yapacağı belirtildi. ESPN'e bilgi veren kaynaklar, Mbappe'nin Real Madrid için oynamaya karar verdiğini söyledi.

ESPN'e konuşan kaynaklar, bonservis bedeli olmadan Real Madrid'e gidecek Mbappe'ye Madrid ekibinin 100 milyon euro civarı imza parası ödeyeceğini söyledi. Öte yandan Mbappe'nin Real Madrid'deki yıllık kazancının, PSG'de kazandığının yarısına eşit olacağı belirtildi.

Haberde, Mbappe'nin ayrılması halinde PSG'nin, Milan'dan Rafael Leao'yu kadrosuna katmak istediği yazıldı.