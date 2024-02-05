ESPN: Mbappe kararını verdi, PSG'den ayrılacağını duyuracak
ESPN, PSG'nin 25 yaşındaki dünya yıldızı Kylian Mbappe'nin geleceğiyle ilgili kararını verdiğini ve PSG'den ayrılarak Real Madrid'e transfer olacağını yazdı. Mbappe'nin kararını kısa süre içinde duyurması bekleniyor.
Adı uzun süredir Real Madrid ile anılan ancak 2022 yazında serbest kaldığı halde Real Madrid'e katılmak yerine PSG ile sözleşme uzatan Mbappe'nin artık PSG kariyerini noktalamak üzere olduğu belirtildi.
ESPN'in haberine göre Mbappe PSG'den ayrılmaya kararı verdi ve bu kararı önümüzdeki birkaç hafta içinde kamuoyuyla paylaşacak.
Mbappe'nin henüz kararını PSG'li ve Real Madrid'li yöneticilerle paylaşmadığı ancak kısa süre içinde gerekli bilgilendirmeyi yapacağı belirtildi. ESPN'e bilgi veren kaynaklar, Mbappe'nin Real Madrid için oynamaya karar verdiğini söyledi.
ESPN'e konuşan kaynaklar, bonservis bedeli olmadan Real Madrid'e gidecek Mbappe'ye Madrid ekibinin 100 milyon euro civarı imza parası ödeyeceğini söyledi. Öte yandan Mbappe'nin Real Madrid'deki yıllık kazancının, PSG'de kazandığının yarısına eşit olacağı belirtildi.
Haberde, Mbappe'nin ayrılması halinde PSG'nin, Milan'dan Rafael Leao'yu kadrosuna katmak istediği yazıldı.
MBAPPE VE REAL MADRİD DEDİKODULARI
Kylian Mbappe'nin ismi, 2017'de PSG'ye imza attığı günden beri Real Madrid ile anılıyor. Mbappe'nin Real Madrid'e 2021 yazında, sözleşmesinin bitmesine 1 sene kala katılabileceği yazılmış ancak PSG, Madrid'in teklifini reddetmişti. Mbappe daha sonra yaptığı açıklamada o yaz Madrid ekibine katılmayı talep ettiğini söylemişti.
İki taraf arasındaki en büyük temas ise 2022'de kurulmuştu. PSG ile sözleşmesi sona eren Mbappe'nin Real'e katılmasına kesin gözüyle bakılsa da Mbappe, Paris ekibinin astronomik teklifini kabul etmiş ve 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Mbappe, geçtiğimiz yaz ise 1 yıllık opsiyonunu kullanmayacağını ve 2024 yazında kulüpten ayrılmak istediğini yönetime bildirmişti. PSG yönetimi ise Mbappe'nin ya yaz aylarında bonservis bedeliyle takımdan ayrılmasını ya da sözleşme uzatmasını talep etmişlerdi. Ancak ikisi de gerçekleşmedi ve Mbappe oynamaya devam etti.
Eğer Mbappe kontratındaki 1 yıllık opsiyonu kullanmazsa sözleşmesi bu yaz sona erecek ve bonservis bedeli olmadan başka bir takımla anlaşabilecek.