Estetik kaygısı ölümcül olabilir

Obezite ameliyatları artıyor. Hekimler "Bu ameliyatlar uygun hastalara yapılmalı. Estetik kaygılarla yapılan obezite ameliyatları tehlikeli sonuçlar doğurabilir” dedi.

Sibel BAHÇETEPE

Tüp mide, gastrik by-pass, mide balonu gibi farklı tekniklerle gerçekleştirilen obezite cerrahisine ilgi her geçen gün artıyor. Ülkede geçen yıl 60 bine yakın kişiye obezite ameliyatı yapıldığı, bunların yaklaşık 10-15 bininin yabancı hasta olduğu belirtiliyor. Ancak burada en önemli unsur doğru hasta seçimi. Aksi halde bu ameliyatlar ölümcül bile olabilir. Hekimler "Hasta kozmetik amaçlı bu ameliyatları olmak isterse bilmeli ki bu ameliyatlar masum değil. Tehlikeli sonuçlar olabilir. Dikkatli olunmalı, doğru kişilere bu ameliyatlar yapılmalı" uyarısını yapıyor.

SAĞLIK AMAÇLI OLMALI

İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Tarkan Karakan, BirGün’e yaptığı değerlendirmede obezite cerrahisinin giderek yaygınlaştığını söylüyor. Prof. Dr. Karakan, bu ameliyatların kozmetik amaçlı yapılması halinde ciddi sonuçları olabileceğine dikkat çekerek "Obezite ameliyatlarına karşı değiliz. Bu ameliyatların yapılması lazım. Ama yanlış kişilee yapılırsa sonuçlarının kötü olduğunu söylememiz gerekiyor. Kozmetik amaçla yapılırsa, kontrol kaybedilirse mesela 75 kilo biri gelip yapmak isterse ‘ince olmak istiyorum derse’ bu ameliyatların masum olmadığını da bilmeleri gerekiyor" diyor.

Obezite ameliyatlarının yapılma sebebinin sağlık amaçlı olması gerektiğini vurgulayan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Karakan, şöyle devam ediyor: "Vücut kitle endeksi 35-40 üstü olan hastalarda bu ameliyatlar yapılmalı. Çünkü 40 üstü vücut kitle endeksi olan bir kişinin beş yıl içinde ölme riski çok çok yüksek. ‘Daha iyi görüneyim’ diye kozmetik amaçla yapılan bir ameliyat değil bunlar. Çünkü bu ameliyatın kendine ait bazı riskleri de var. Bu ameliyatı olduğumuz zaman besin emilimlerinde birtakım değişiklikler meydana geliyor. Bazen istemediğiniz kadar da kilo kaybedebilirsiniz. Bunun getirdiği birtakım kemik erimeleri, kas erimeleri de olabilir. Özellikle tüp mide ameliyatlarında beşinci yıla gelindiğinde etkisi kaybolabilir. Beşinci yılda hastaların yüzde 10 ila 30’u yine kilo alabiliyor. Bunlar da bilinmeli."

KANSER RİSKİNİ DÜŞÜRÜR

Tüp mide ameliyatının bağırsak florası üzerine çok etkisinin olmadığını ama by-pass denen obezite ameliyatında bağırsak florasının etkilenebileceğini anlatan Karakan, "Bu bozulmanın klinik olarak neye olduğunu henüz tam olarak bilmiyoruz" uyarısını yapıyor. Obezitenin ciddi bir kanser riski anlamına da geldiğini kaydeden Prof. Dr. Karakan, sözlerini şöyle noktalıyor: "Obezite ciddi bir kanser sebebidir. Meme, yumurtalık, rahim, kolon, pankreas kanseri için çok büyük risk faktörüdür. Yapılan çalışmalar, obezite cerrahisinin kanseri de bu hastalarda ciddi şekilde azalttığını gösteriyor."

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VÜCUT KİTLE ENDEKSİ NEDİR?

Obezite hesaplamada kilonuzun, boy değerinizin karesine bölünmesiyle (kg/m²) hesaplanan Vücut Kitle İndeksi (VKİ) değeri kullanılır ve Dünya Sağlık Örgütü’nün referans aralığı temel alınır. Vücut kitle indeksi sonuçlarına göre 30’un üzeri obez, 40’un üzeri morbid obez, 50’nin üzeri süper obez olarak isimlendirilir.