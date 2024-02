Et fiyatları, altın piyasasına döndü

Ekonomi Servisi

Hayvancılıkta yaşanan sıkıntılar et fiyatlarına yansıdı. Yurttaşlar evine et götüremezken esnaf, "Adamla 160 liraya anlaşıyorum parasını hemen atmazsam akşam 165 liraya çıkıyor. Altın gibi oldu." dedi.

Türkiye’de yükselen maliyetler ve hayvan ithalatının artması gibi nedenlerle yerli üreticiler üretimden çekilmek zorunda kaldı. Et fiyatları ise halk için neredeyse ulaşılamayacak bir noktaya geldi. Ucuz et satan Et ve Süt Kurumu mağazalarının önünde her gün kuyruk oluşuyor. Gazete Duvar'a konuşan Küçükbaş Hayvancılık Besi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İzzet Çiftçi’ye göre fiyatların yüksek olmasının en önemli nedeni yanlış tarım ve hayvancılık politikası. Çiftliklere kesimlik ithal büyükbaş hayvan doldurulması çözüm değil. Hayvancılık politikası iflas etmiştir. Üreticinin acilen desteklenmesi lazım" dedi.

Bir markette işletmeci olan İlyas Dal, fiyatların her an yükselmeye devam ettiğini belirterek "Dana eti 520 lira, kıyma 500 lira, parça 520 lira, kuşbaşı 530 lira, kuzu eti de 450...” diye konuştu.

Fiyatlardaki artışta hayvancıların da yer yer fırsatçılık yaptığını iddia eden Dal, “Et fiyatları haftalık değil saatlik değişiyor. Sabah aldığım fiyatı akşam alamıyorum. Örneğin, adamla canlı hayvanda anlaşıyorum 160 liraya, parasını hemen atmazsam akşam diyor ki 165 lira. Hemen değişiyor altın gibi oldu yani.” ifadelerini kullandı.