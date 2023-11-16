Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Polat çiftinin avukatından "sahte fatura" ifadesi

"Kara para aklama" suçu kapsamında tutuklanan Dilan ve Engin Polat soruşturmasında tutuklanan avukat Ahmet Gün, etkin pişmanlıktan faydalanmak amacıyla savcıya ifade verdi. Gün'ün 3 saat süren ifadesinde sahte faturalar hakkında bilgi verdiği ve Polat ailesinin örgüt içindeki konumlarına yer verdiği öğrenildi.

"Kara para aklama" suçu kapsamında tutuklanan Dilan ve Engin Polat soruşturmasında tutuklanan avukat Ahmet Gün, etkin pişmanlıktan faydalanmak amacıyla savcıya ifade verdi.

Gün'ün 3 saat süren ifadesinde sahte faturalar hakkında bilgi verdiği ve Polat ailesinin örgüt içindeki konumlarına yer verdiği öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, haklarında "suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, vergi usul kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan ve tutuklanan Engin ve Dilan Polat çiftinin hem muhasebe işlerine bakıp avukatlığını yapan ve 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilen Ahmet Gün bugün etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyerek savcıya ifade verdi.

İFADESİ 3 SAAT SÜRDÜ

Ahmet Gün'ün 3 saat süren ifadesinde, savcıya sahte faturalar hakkında bilgi verdiği, Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Sezgin Polat'ın örgüt içindeki konumlarına yer verdiği öğrenildi.