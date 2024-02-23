Etüt odası yatakhane oldu

Dersim Munzur Üniversitesi’nde öğrencilerin barınma sorunu sürüyor. Kapasite yetmeyince etüt odaları yatakhaneye çevrildi. Yurt yönetimi “Süreç geçici” dedi.

Haber Merkezi

Munzur Üniversitesi'nde 7 bini aşkın öğrenci öğrenim görürken şehirdeki yurt kapasitesi 3 bin civarında. 2023-2024 yılı eğitim öğretim bitmesine birkaç ay kalmışken Munzur Üniversitesi’nde öğrencilerin barınma sorunu hala devam ediyor.

Gazeteduvar'ın haberine göre yetersiz yurt kapasitesi dolayısıyla yapımına başlanan Munzur Öğrenci Yurdu tamamlanmadığı için öğrenciler çeşitli yurtlara dağıtılıyor. Tunceli KYK Yurdu'nda kalan bir öğrenci, kapasite yetersizliği nedeniyle etüt odalarının yatakhaneye dönüştürüldüğünü söyledi.

Öğrencilerin aktardığına göre, Munzur Yurdu açılmadığı için 170 öğrenci, 3 farklı yurda dağıtıldı. Tunceli KYK Kız Yurdu da bunun üzerine etüt salonlarını öğrenciler için yatak odası yaptı. 17 kişinin kaldığı bu odalar aynı zamanda ders çalışma alanları olduğu için tüm öğrenciler açısından sıkıntı.

Tunceli KYK Yurt yetkilisi ise “Bu geçici bir barınma yöntemi. Öğrencilerimizi, yer açılana kadar konuk ediyoruz. Taşınmadaki küçük bir pürüz bu, her şey rayında gitmeyebilir. Tek bir öğrencimizle dışarıda kalmayacak." dedi.