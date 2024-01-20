Yurt başına bin 117 öğrenci düşüyor!

Yükseköğretimde yurt başına düşen öğrenci sayısında yaşanan değişim, barınma sorununa ayna tuttu. 2013’te 827 olan öğrenci sayısı, 2023 itibarıyla bin 117’ye kadar yükseldi.

Mustafa BİLDİRCİN

Yükseköğretimde hemen her dönem öğrenciler, barınma krizi ile karşı karşıya bırakıldı. KYK yurtlarının kapasitesi mevcut öğrenci sayısını karşılamaya yetmezken yüksek kiralar ve fahiş özel yurt ücretleri öğrencileri çaresiz duruma getirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtların kapasitesinde yıllar itibarıyla yaşanan artış, “Her ile bir üniversite” politikası ile çarpıcı şekilde artan üniversite öğrencisi sayısını yakalayamadı.

Her bir KYK yurduna düşen öğrenci sayısına yönelik veriler ise dramatik tabloyu bir kez daha gün yüzüne çıkardı. 2022-2023 eğitim öğretim dönemi itibarıyla yurt başına düşen öğrenci sayısının binin üzerine çıktığı belirlendi.

KAPASİTE ARTIŞI YETERSİZ

Öğrencilerin barınma krizine ayna tutan veri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın örgün eğitim istatistikleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın istatistiklerinde yapılan karşılaştırma ile ortaya konuldu. Buna göre, 2013-2014 eğitim öğretim yılında yurt başına 827, 2014-2015 eğitim öğretim yılında yurt başına 912, 2015-2016 eğitim öğretim yılında ise yurt başına 762 olarak düşen öğrenci sayısında dönemlere göre yaşanan değişim şöyle sıralandı:

• 2016-2017: 809

• 2017-2018: 846

• 2018-2019: 868

• 2019-2020: 887

• 2020-2021: 900

• 2021-2022: 979

• 2022-2023: Bin 117

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MEVCUT YURTLARA YATAK

Bakanlığın verilerine göre, öğrencilerin barınma sorununun iyiden iyiye arttığı 2022 yılında mevcut yurt binalarının fiziki yapısı ve boş yatak sayıları göz önünde bulundurularak yatak artışına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda yapılan çalışmaların ardından mevcut yurtların yatak sayısı 85 bin 512 artırıldı. Buna karşın yıl içinde hizmete açılan yurt ve bloklardaki toplam yeni yatak kapasitesi 62 bin 594 ile ifade edildi. İktidarın, “Cumhuriyet tarihinin en yüksek kapasitesine ulaşıldı” dediği KYK yurtlarındaki kapasite artışının büyük bölümü, mevcut yurtlara fazladan yatak eklenerek sağlandı.