EURO 2024'e katılacak ve play-off oynayacak takımlar belli oldu

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri oynanan son hafta karşılaşmaları ile tamamlandı. Almanya’da düzenlenecek şampiyonaya elemelerden katılacak 20 takım ve play-off oynayacak takımlar belli oldu.

Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek EURO 2024'e katılacak 20 takım kesinleşti.

A Milli Futbol Takımı, Galler deplasmanından aldığı 1 puan ile 8 maç sonunda 17 puana ulaşarak tarihinde ilk kez eleme gruplarını lider tamamladı. Türkiye'nin 1 puan arkasında 2. olan Hırvatistan da turnuvaya katılma hakkı elde etti.

Elemelerde dün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Galler - Türkiye: 1-1

Hırvatistan - Ermenistan: 1-0

Cebelitarık - Hollanda: 0-6

Yunanistan - Fransa: 2-2

Romanya - İsviçre: 1-0

Kosova - Belarus: 0-1

Andorra - İsrail: 0-2

Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar doğrudan EURO 2024'e katılma hakkı elde ederken 3. sıradaki takımlar play-off sonucu turnuva bileti alabilecek.

Oynanan maçlar sonucunda gruplarını ilk 2'de tamamlayarak EURO 2024 bileti alan takımlar şöyle:

A grubu: İspanya, İskoçya

B grubu: Fransa, Hollanda

C grubu: İngiltere, İtalya

D grubu: Türkiye, Hırvatistan

E grubu: Arnavutluk, Çekya

F grubu: Belçika, Avusturya

G grubu: Macaristan, Sırbistan

H grubu: Danimarka, Slovenya

I grubu: Romanya, İsviçre

J grubu: Portekiz, Slovakya

EURO 2024 eleme grubu maçları sonunda finallere katılmayı başaramayan takımlar arasından, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi A, B ve C Liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek play-off maçlarının ardından rakiplerine üstünlük sağlayan 3 takım da Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacak.

Son eleme turundaki play-off aşaması ise yarı final ve finallerden oluşacak. İlk etapta 12 takım yarı final turunda eşleşecek ve rekiplerini eleyen 6 takım final turuna kalacak. Burada da rakiplerine üstünlük kuran 3 takım turnuva bileti alacak ve EURO 2024'e katılacak bütün takımlar kesinleşecek.

Play-off etabına katılacak takımlar ise şöyle:

Bosna Hersek

Estonya

Finlandiya

Gürcistan

Yunanistan

İzlanda

İsrail

Kazakistan

Lüksemburg

Polonya

Ukrayna

Galler

Play-off etabında yarı finaller 21 Mart 2024'te, finaller ise 26 Mart 2024'te oynanacak.

EURO 2024 ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.