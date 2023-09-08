EURO 2024 Elemeleri’nde sıradaki rakip Ermenistan

Spor Servisi

Türkiye Ulusal Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu beşinci maçında bugün Eskişehir'de Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Eskişehir Yeni Stadyumu'nda yapılacak maç 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini, dördüncü hakemliğini ise Antonio Rapuano üstlenecek. Grubun diğer maçında ise Hırvatistan ile Letonya karşılaşacak. Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise beşinci maç gününü bay geçecek. Ulusal takımda sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Umut Nayir'in yerine Halil Dervişoğlu kadroya dahil edilmişti.

Kırmızı-beyazlılar, Ermenistan karşılaşması öncesinde 9 puanla lider durumda bulunuyor. Bir maçı eksik Ermenistan 6 puanla ikinci sırada yer alıyor. Grupta iki maçı eksik olan Hırvatistan ile 4 karşılaşmayı geride bırakan Galler ise 4'er puana sahip. Son sıradaki Letonya'nın ise puanı bulunmuyor. EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.