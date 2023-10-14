EURO 2024 için tek engel Letonya

Spor Servisi

A Milli Futbol Takımı Konya’da 15 Ekim Pazar günü Letonya’yı yenerse diğer maçların sonuçlarına bakmadan EURO 2024 biletini alacak. Deplasmanda Hırvatistan’ı 1-0 mağlup eden Türkiye, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası’na (EURO 2024) katılma yolunda çok büyük bir adım attı. Hırvatistan’ın Osijek şehrindeki Opus Arena’da oynanan maçta ay-yıldızlı ekip Barış Alper Yılmaz’ın golüyle kazanarak, bu karşılaşma öncesinde averajla gerisinde bulunduğu rakibini geçerek grupta liderliğe yükseldi.

Puanını 13’e çıkartan Türkiye zirvede yer alırken, bir maçı eksik Hırvatistan 10 puanla ikinci sırada yer aldı. 7’şer puanlı Ermenistan ve bir maçı eksik Galler ise 3 ve 4. basamakta bulundu. İlk galibiyetini Ermenistan’ı 2-0 mağlup ederek elde eden Letonya ise 3 puanla son sırada yer aldı. Türkiye, Letonya’yı yenerse EURO 2024’e gitmeyi garantiliyor Ay-yıldızlı ekip, grup maçlarını 21 Kasım’da Galler ile deplasmanda oynayacağı maç ile tamamlayacak.