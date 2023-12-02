EURO 2024'ün para ödülleri açıklandı
UEFA İcra Komitesi, 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek 2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak takımlara verilecek para ödüllerinin dağıtım sistemini açıkladı.
UEFA İcra Komitesi bugün Hamburg'da yaptığı toplantıda 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da oynanacak 2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası final turnuvasına katılacak takımlara para ödülü dağıtım sistemini açıkladı.
Şampiyon takımın, grup maçlarının üçünü de kazanması durumunda elde edebileceği maksimum miktar 28.25 milyon Euro olacak.
Euro 2024'te gruplar saat 20.00'de çekilecek kurayla belirlenecek.
Katılan takımlara ve performanslara dağıtılacak miktarlar şöyle:
Katılım ücreti: 9.25 Milyon Euro
Maç bonusu: Galibiyet için 1 milyon Euro ve beraberlik için 500.000 bin Euro
Son 16 turuna kalma: 1.5 milyon Euro
Çeyrek finale çıkma hakkı: 2.5 milyok Euro
Yarı finale çıkma hakkı: 4 milyon Euro
İkinciye 5 milyon Euro ek ödeme yapılacak.
2024 Avrupa şampiyonu 8 milyon Euro ekstra ödeme alacak.