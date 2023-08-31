Euro Bölgesi'nde aylık enflasyon yüzde 0,6 olarak ölçüldü

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustos ayında yıllık bazda yüzde 5,3 artış gösterdi. Yıllık enflasyon geçen aya göre değişmezken, aylık enflasyon yüzde 0,6 olarak ölçüldü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı. Verilere göre, Euro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 5,3 olan yıllık enflasyon, ağustosta da aynı kaldı. Aylık enflasyon ise yüzde 0,6 olarak ölçüldü.

Piyasa beklentileri, ağustosta Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 5,1, aylık enflasyonun yüzde 0,5 olması yönündeydi.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 9,8 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 5,5 ile hizmetler, yüzde 4,8 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 3,3 geriledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon, ağustos ayında, Slovakya'da yüzde 9,6, Hırvatistan'da yüzde 8,5, Avusturya'da yüzde 7,6, Almanya ve Litvanya'da yüzde 6,4, Slovenya'da yüzde 6,1, Fransa'da yüzde 5,7, Letonya'da yüzde 5,6 ve İtalya'da yüzde 5,5 seviyesinde belirlendi.