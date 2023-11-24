Euroleague'de Fenerbahçe Beko, üst üste 4. mağlubiyetini aldı

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, dün akşam Virtus Bologna'ya 87-79 kaybetti. Fenerbahçe bu skorla Euroleague'de üst üste 4. mağlubiyetini aldı.

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko çıktığı son 4 maçtan mağlup ayrıldı. Sarı lacivertli ekip dün akşam oynanan maçta da İtalyan temsilcisi Virtus Bologna'ya 87-79 mağlup oldu.

15'i ilk çeyrekte olmak üzere 25 sayı bularak maçın en skorer oyuncusu olan Jonathan Motley'nin performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Bologna'nın en skorer oyuncusu ise 15 sayı kaydeden Tornike Shengelia oldu.

Fenerbahçe Beko böylece biri erteleme maçı olmak üzere çıktığı son 4 maçı kaybetti. 3'ü Belgrad'da olmak üzere 4 maçı da deplasmanda oynadı. Fenerbahçe, Bologna'dan önce Belgrad'da oynadığı maçlarda sırasıyla Partizan, Kızılyıldız ve Maccabi Tel Aviv'e mağlup oldu.

BİR SONRAKİ MAÇ, NAMAĞLUP REAL İLE

Peş peşe gelen mağlubiyetlerle 9. sıraya gerileyen Fenerbahçe Beko, haftaya nağmalup lider Real Madrid'i konuk edecek. Uzun süre sonra Euroleague'de İstanbul'da maça çıkacak Fenerbahçe Beko, hem kendi mağlubiyet serisini sona erdirmeyi hem de turnuvaya 9'da 9 ile başlayan Real Madrid'e ilk mağlubiyetini tattırmayı hedefliyor.

Sezona fırtına gibi giren Madrid, ekibi, bu sezon çıktığı resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini hafta sonu İspanya Ligi'nde Malaga'ya karşı aldı. Real Madrid şu ana kadar çıktığı 20 maçın 19'unu kazandı.

Euroleague'de dün akşam oynanan maçlarda alınan diğer sonuçlar şöyle:

Asvel 100-101 Bayern Münih

Maccabi Tel Aviv 90-92 Barcelona

Panathinaikos 90-73 Valencia

Real Madrid 99-75 Alba Berlin

Turnuvada bu akşam Anadolu Efes-Partizan, Baskonia-Monaco, Olympiakos-Zalgiris Kaunas ve Kızılyıldız-Milano maçları oynanacak.