Euroleague'de son 5 maç

THY Euroleague'de son 5 maçlık sürece girildi. 12 Nisan'da bitecek normal sezonla birlikte hem play-off'a doğrudan kalacak 6 takım hem de son 2 sıra için maça çıkacak 4 takım belli olacak.

THY Euroleague'de 29. hafta dün oynanan maçlarla tamamlandı. Son 5 maç öncesi Fenerbahçe Beko 6'ncı, Anadolu Efes ise 14'üncü sırada bulunuyor.

Euroleague'de 29. hafta dün oynanan maçlarla tamamlandı. Dün akşam oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Asvel 84-80 Anadolu Efes

Bayern Münih 64-58 Zalgiris Kaunas

Bologna 74-89 Real Madrid

Bu maçlarla beraber Euroleague'de son 5 maçlık sürece girilmiş oldu.

Mevcut durumda Real Madrid 23 galibiyet 6 mağlubiyet ile sezonu lider tamamlamak için büyük avantaja sahip. Play-off'a girme yarışı ise sürüyor.

Normal sezonu ilk 6'da bitiren takımlar doğrudan play-off'a katılma hakkı elde edecek. 7. olan takım ile 10.; 9. olan ile de 8. takım daha üst sıradaki takımın evinde karşılaşacak ve rakibini eleyen iki takım play-off'a kalacak.

6'ncı durumda bulunan Fenerbahçe Beko ile hem 3'üncü Monaco hem de 7'nci Bologna arasında bir maç fark var.

14'üncü Anadolu Efes de 10'uncu sıradaki Partizan'ın 1 maç uzağında.

Euroleague'de önümüzdeki hafta içi iki maç oynanacak.

Anadolu Efes; Alba Berlin ve Baskonia; Fenerbahçe Beko ise Milano ve Alba Berlin ile karşı karşıya gelecek.