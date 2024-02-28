Eurovision’da İsrail krizi büyüyor

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Avrupa’da İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’ndan menedilmesi çağrıları devam ederken Eurovision’da İzlanda’yı seslendirdiği şarkılarla İsrail işgaline dikkati çeken Filistin asıllı şarkıcı Bashar Murad’ın temsil edebileceği belirtildi. Eurovisionworld.com sitesinin haberine göre, şarkılarıyla İsrail işgaline dikkati çeken Filistin asıllı İzlandalı şarkıcı Murad, başkent Reykjavik’te Eurovision için düzenlenen ön elemelerde finale kalmayı başardı.

Murad, 2 Mart’ta düzenlenecek final elemelerinden de başarıyla çıkması durumunda İsveç’in başkenti Malmö’de düzenlenecek yarışmada İzlanda’yı "Wild West" şarkısıyla temsil edecek.

İSRAİL’E TEPKİLER DEVAM EDİYOR

Fransa’yı 2023 Eurovision Şarkı Yarışması’nda temsil eden Fas asıllı Kanadalı şarkıcı La Zarra, 10 Ocak’ta İsrail’in şarkı yarışmasından menedilmesi çağrısında bulunarak, “Maalesef bir kez daha Filistin halkına yönelik katliamla, soykırımla, Batı Şeria ve Lübnan’da saldırılarla karşı karşıyayız” ifadelerini kullanmıştı. İsveç’te aralarında sanatçılar ve müzik endüstrisi yetkililerinin de yer aldığı 1000 kişi 10 Ocak’ta imza toplayarak, “İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’ndan menedilmesini” istemişti. Sanatçılar, İsrail’in katılımının engellenmemesi durumunda İsveç’in yarışmadan çekilmesini talep etmişti.

İzlanda’nın ulusal yayın kuruluşu RUV’da yayınlanan Gallup tarafından yürütülen bir kamuoyu araştırmasına göre, İzlanda yurttaşlarının yarısı yarışmanın boykot edilmesi gerektiğini düşünüyor.