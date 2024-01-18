Ev almak hayal, kira kabus oldu

Konut ve kira fiyatlarında artış eğilimi sürerken barınma krizi derinleşiyor. Konut fiyatları son bir yılda yüzde 82,8 yükseldi, kira artışları yüzde 100’ü aştı. Ortalama ev fiyatı 3,31 milyon TL, kira fiyatı 14 bin 472 TL oldu.

Ekonomi Servisi

Merkez Bankası’nın verilerine göre (TCMB) konut fiyatları son bir yılda yüzde 82,8 yükseldi. Öte yandan konut değerleme platformu Endeksa’ya göre yıllık ortalama kira artışı yüzde 100’ü aştı.

TCMB, konut fiyat endeksi (KFE) kasım verilerini açıkladı. Kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,8 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 12,4 oranında artış gösterdi. Ekim ayında yıllık artış oranı yüzde 86,46 olmuştu. Böylece konut fiyatlarında yıllık artış oranı, son aylarda gerilese de 2023 yılın TÜİK'in açıkladığı yüzde 64,77'lik tüketici enflasyonunun üzerinde seyretti. Ülke genelinde ortalama bir konutun metrekare fiyatı kasımda 30 bin 318,6 TL'ye yükseldi. Böylece 100 metrekarelik ortalama bir konutun fiyatı da 3 milyon 31 bin 860 TL'ye ulaştı. Bu rakam İstanbul'da 4 milyon 453 bin 250 TL'ye, Ankara'da 2 milyon 329 bin 160 TL'ye, İzmir'de 3 milyon 546 bin 530 TL'ye ulaştı.

ORTAMA KİRA 14 BİN 472 TL

Öte yandan konut değerleme platformu Endeksa, Aralık 2023'e ait kira verilerini açıkladı. Verilere göre Aralık ayı itibarıyla Türkiye’de ortalama konut kira fiyatı 14 bin 472 TL, ortalama konut metrekare kira fiyatı ise 128 TL oldu. Kiralık birim değeri en yüksek il İstanbul oldu. İstanbul’da ortalama konut kira fiyatı 17 bin 594 TL ve birim metrekare kira fiyatı 176 TL olarak gerçekleşti. Böylelikle İstanbul'da kiralık konut fiyatları son bir yılda yüzde 78 oranında arttı. Başkent Ankara aralık ayını metrekare başına kira fiyatında 118 TL ve ortalama kira fiyatında ise 14 bin 188 TL ortalama ile kapattı.

Verilere göre çok sayıda ilde ise kira artışları yüzde 100'ü aştı. İzmir'de 2023'te kira fiyatlarında yüzde 119’luk bir artış yaşandı. Kentte güncel ortalama konut kira fiyatı 15 bin 926 TL ve birim metrekare kira fiyatı ise 145 TL oldu. Öğrenci kenti Eskişehir’de kiralar yüzde 152 arttı. Kentte ortalama konut kira fiyatı 10 bin 162 TL ve metrekare başına kira ortalaması ise 103 TL. Karadeniz Bölgesi’nin en büyük kentlerinden Trabzon’da da önemli oranda kira değer artışı kaydedilen illerden biri oldu. Kentte son bir yıl içinde yüzde 146 seviyesinde bir artış kaydedildi. Bursa’da ise yıllık kira değer artışı yüzde 125 olarak tespit edildi.

∗∗∗

İSTANBUL’UN YILLIK 123 BİN YENİ KONUTA İHTİYACI VAR

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (Konutder) için PwC Türkiye tarafından hazırlanan rapora göre, 2023 yılından 2032'ye kadarki 10 yıllık dönemde İstanbul'un toplam 1,23 milyon yeni konut ihtiyacı oluşacak. Söz konusu ihtiyacın 1,084 milyon adedi yeni hane oluşumundan, 143 bin 400 adedi ise diğer talep faktörlerinden kaynaklanacak. Buna göre İstanbul'un yıllık ortalama kohut ihtiyacı ise 123 bin seviyelerinde oluşacak. PwC Gayrimenkul Sektörü Lideri Ersun Bayraktaroğlu, İstanbul'un 2023'te 16 milyon olan nüfusunun 2032 itibarıyla yüzde 5 artışla 16,7 milyona ulaşacağını tahmin ettiklerini belirterek "Ortalama hane halkı büyüklüğü 3,18'den 2,74'e gerileyecek, buna paralel olarak hane sayısı yüzde 20 artarak 4,98 milyondan 5,95 milyona çıkacak. Bu da ilave konut ihtiyacını beraberinde getirecek" dedi. Bayraktaroğlu, İstanbul’un giderek düşen oranda olsa da göç almaya devam etmesi ancak 2032 itibarıyla net göç veren bir şehir haline gelmesinin öngörüldüğü dile getirdi.