Konut fiyatlarında üç yılın en yavaş artışı

Merkez Bankası konutlarda yıllık birim fiyat artışını açıkladı. Verilere göre, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,8 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 12,4 oranında artış gösterdi. Türkiye genelinde konutların birim metrekare fiyatı, kasım ayında 30 bin 318 TL oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini yayımladı.

2023 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artan fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 82,8, reel olarak ise yüzde 12,4 oranında arttı.

Türkiye genelinde konutların birim metrekare fiyatı, kasım ayında 30 bin 318 TL oldu.

Veri konut fiyatlarında üç yılın en yavaş artışı olarak kaydedildi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 0,8, 1,8 ve 2,8 oranlarında artış gözlendi.