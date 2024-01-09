‘Yüksek yargıdan’ yüksek konutlar

Yargının üst düzey isimlerinin kurduğu kooperatif, İstanbul’da ‘Gölvadi Konutları’ isimli bir projeyi inşa etmek için bakanlığa başvurdu. 2.500 dairenin yer aldığı proje, 15 bloktan oluşuyor ve en az 20 kat yüksekliğe sahip.

Uğur ŞAHİN

İstanbul’da yüksek katlı binalar ve yapı yoğunluğuyla bilinen Esenyurt’ta yeni bir inşaat projesi yapılmak isteniyor. “Sınırlı Sorumlu Bahçeşehir Gölvadi Konut Yapı Kooperatifi” tarafından hayata geçirilmek istenen proje kapsamında, 2 bin 500 adet konut ve 17 dükkân inşa edilmesi planlanıyor. Esenyurt Mahallesi’nde bulunan 68 bin 200 metrekarelik arazi üzerindeki inşaat, toplam 15 bloktan oluşacak. Altı bloğun yüksekliği zemin artı 21 kat, diğerleri ise zemin artı 20 kat olacak.

Esenyurt Mahallesi’nde yapılması planlanan toplu konut projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruldu ve çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başladı.

4 MİLYAR 869 MİLYON TL

Başvuru dosyasında yer alan bilgilere göre, projenin maliyeti yaklaşık 4 milyar 869 milyon TL olarak öngörülüyor. İnşaat alanının çok yakın mesafede Hayatpark Konutları ile AVM bulunuyor. Yapılacak konutlarda 7 bin 500 kişinin yaşayacağı tahmin ediliyor. Ayrıca 2 bin 930 adet araç kapasiteli otopark da yapılacak.

Proje tanıtım dosyasında, gerekli izinler ile inşaat ruhsatlarının alınması sonrasında inşaat çalışmalarına başlanacağı ve inşaatın da yaklaşık üç yıl süreceği kaydedildi. Yine dosyasında inşaatın yapılacağı alanın 1. Derece Deprem Bölgesi’nde kaldığı ve “1. Derece Deprem Bölgesi” kurallarına uyulacağı aktarıldı.

ÜST DÜZEY İSİMLER

Bahçeşehir Gölvadi Konut Yapı Kooperatifi’nde yargının birçok üst düzey ismi yer alıyor. Kooperatifin yönetiminde Yargıtay üyesi Mustafa Yapıcı, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Musa Kanıcı ve Danıştay Genel Sekreteri Kemal Açıkgöz bulunuyor. Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, Kanıcı, Yapıcı ve Açıkgöz’ün dışında kooperatifin diğer kurucu isimleri şunlar:

• Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu.

• Adalet Bakanlığı Daire Başkanı Ahmet Pınar.

• Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Fuat Uslu.

• Ankara Büyükşehir Belediye Meclis’inin AKP’li üyesi Mustafa Burak Altınsoy.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sık sık dikey mimariyi eleştirse de yüksek katlı binaların inşa edilmesine devam ediliyor. Erdoğan, 8 Kasım 2018’de düzenlenen Dünya Şehircilik Günü toplantısında bir açıklama yapmış ve şu an AKP’nin İstanbul Belediye Başkan Adayı olan dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum’u uyarmıştı. Erdoğan, Kurum’dan “ecdadın şehircilik anlayışına dikkat etmesini istediğini” belirtmiş ve "Diyoruz ki dikey mimari yok, yatay mimari” demişti. Erdoğan 2017’de yaptığı bir diğer açıklamada, “Biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz, ben de bundan sorumluyum” ifadelerini kullanmıştı.

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‘BÖLGENİN EN DEĞERLİ YATIRIMLARINDAN BİRİ’

Bahçeşehir Gölvadi Yapı Kooperatifi’nin internet sitesinde projeye dair kimi detaylar yer alıyor. Burada şunlar ifade ediliyor: “Yönetim kurulu bir dizi çalışma yaparak arsa satın alma işlemini tamamlamıştır. Kooperatifimizin daha önce inşaat yapımı için protokol imzaladığı konsorsiyum müteahhit firma tarafından kat karşılığı inşaat yapılacaktır. Bir hisseye karşılık gelen her üyemize 100 metrekare alanlı 3+1 daire teslim edilecektir.” Yine internet sitesinde projenin özellikleri şöyle tarifleniyor: “Bölgenin en değerli yatırım projelerinden biri olarak da göz dolduran Göl Vadi Konutları, sosyal imkânlarla donatıldı. Yüzme havuzları, fitness salonları, toplantı salonu, geniş peyzaj alanı, yürüyüş ve bisiklet yolu, çocuk parkı, tenis kortu, futbol ve basketbol sahası ile sosyal ve sağlıklı bir hayat sizleri bekliyor.”

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‘FARUK KOCA’ DETAYI

Gölvadi Yapı Kooperatifi’nin internet sitesinde, inşaat firmalarından gelen teklifler değerlendirildiği, Rast İnşaat, Atayıldız İnşaat ve BCM İnşaat’ın oluşturduğu iş ortaklığınca gelen teklifin kabul edildiği belirtiliyor. Rast İnşaat, Rast Grup’a bağlı bir şirket... Sahibi ise eski AKP Milletvekili ve Ankaragücü Başkanı Faruk Koca. MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Hakem Halil Umut Meler’e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, gelen tepkilerin ardından önce tutuklanmış ardından da serbest bırakılmıştı. Koca, kulüp başkanlığından da istifa etmişti. Söz konusu protokolü kooperatifi temsilen Mustafa Kanıcı, Rast İnşaatı temsilen Faruk Koca, Atayıldız İnşaatı temsilen Bahattin Atalay ve BCM İnşaatı temsilen Ertan Çelik’in imzaladığı kaydediliyor. Atalay daha önce CHP’den Etimesgut Belediye Başkan Adayı olmuştu.