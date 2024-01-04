Kanal güzergâhına 223 konut yapacak

Eski AKP Milletvekili Vahit Kiler’in şirketi, Halkalı’da özelleştirme yoluyla aldığı 14 bin 17 metrekarelik eski hazine arazisi üzerine 223 konut, 88 ofis ve 41 adet ticarethane inşa edecek. Üstelik burası Kanal İstanbul güzergâhında.

Uğur ŞAHİN

İstanbul’da betonlaşma hız kesmeden devam ediyor. Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) A.Ş., İstanbul Küçükçekmece Halkalı’da bulunan 14 bin 17 metrekarelik arazisi üzerinde “konut, ofis ve ticarethane” projesini hayata geçirmek istiyor. Eski AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’e ait olan şirket, proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlayan projenin tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre, şirket 223 adet konut, 88 adet ofis ve 41 adet ticarethaneden oluşan 352 adet bağımsız bölüm inşa etmeyi planlıyor. Dört bloktan oluşacağı ve içerisinde bir adet kapalı yüzme havuzunun bulunacağı belirtilen projenin maliyeti 354 milyon 140 bin TL olarak açıklandı.

37,5 METRE YÜKSEKLİK

Proje tanıtım dosyasında aktarılanlara göre, bloklar zemin ile birlikte dokuz kattan oluşacak, her birinin yüksekliği de 37,5 metre olacak. Tanıtım dosyasında şu ifadelere yer verildi: “Bölgede altyapının hazır olması, metro gibi ulaşım ağlarına yakın olması, inşaat ve iskan aşamasında çalışacak eğitimli kalifiye elemanların bulunabilmesi yerin belirlenmesinde etken olmuştur. En önemli etken ise inceleme alanının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında konut ve ticaret alanında kalmasıdır.”

Kiler’in inşaat projesini yapmak istediği arsa, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Hayalim”, uzmanların ise “Bölgenin ekolojik dengesini bozar” dediği Kanal İstanbul’un güzergâhında bulunuyor. Arazi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın açtığı bir ihale sonucunda Kiler GYO’nun olmuştu. Şirket, 2022’de sonuçlanan ihaleyle arsayı 390 milyon liraya almıştı. Arazinin çevresinde Arena Park AVM, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Altınbaş Üniversitesi yer alıyor. Kiler GYO daha önce aldığı benzer ihaleler ve inşaat projeleriyle gündeme gelmişti.

‘YÜRÜ YA KULUM’

Kiler GYO, Kiler Holding A.Ş.’ye bağlı bir şirket ve Kiler’in ailesine ait. 4 dönem AKP’den Bitlis Milletvekili seçilen Kiler, Kiler GYO’da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak bulunuyor. AKP döneminde “yürü ya kulum” denilen Kiler Holding, birçok sektörde faaliyetlerini sürdürüyor. Kiler GYO, İstanbul’un en önemli finans merkezlerinden birisi olarak gösterilen, 261 metre yüksekliğindeki Sapphire’i inşa etmişti. İçinde alışveriş merkezi, restoranlar, 54’üncü katında ise seyir terası olan Sapphire, Avrupa’nın en yüksek binalarından biri.