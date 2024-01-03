Hatalı ve eksik inşaat projeleri, maliyeti katladı: Devleti işte böyle zarara uğrattılar

Antalya’daki iki okulun inşaat projesinde meydana gelen hatalar nedeniyle kamunun 32 milyon 184 bin TL’lik zarara uğratıldığı açığa çıktı. Hatayı düzeltmek için yapılan yeni projede, maliyet yüzde 200 arttı.

Uğur ŞAHİN

Her geçen gün kötüleşen ekonomik tablonun etkisiyle birlikte inşaat maliyetleri artmaya devam ediyor. Bu süreçte eksik ve hatalı projeler nedeniyle kamu kurumlarının inşaat işlerine ilişkin yapılan kimi ihaleler ya iptal ediliyor ya da firmalar sözleşmeyi tek taraflı feshediyor. Bunun örneklerinden biri, Antalya’da gerçekleşti. Antalya Valiliği’ne bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın (YİKOB) geçmiş dönemlere ilişkin iki ihalesinde maliyet “hata”’ nedeniyle katlandı. Kentteki iki okul inşaatına ilişkin ihaleler kapsamında imzalanan ilk sözleşme ile yeni sözleşme arasında 32 milyon 164 bin TL’lik fark tespit edildi.

EKSİKLE DOLU ÇIKTI

BirGün’ün ulaştığı bilgilere göre, kamu zararına neden olan ilk iş, Alanya’daki inşaatta meydana geldi. 29 Mart 2021 tarihli “Antalya Alanya Oba Mesleki Teknik Lisesi ve 100 kWe Kurulu Gücünde Ges İmalatı Yapım İşi” başlığıyla açılan ihaleyi, 13 milyon 79 bin TL’yle, en düşük teklifi veren bir inşaat firması kazandı. İhalede idarenin belirlediği yaklaşık maliyet ise 17 milyon 625 bin TL’ydi. Fakat BirGün’ün ulaştığı bilgilere göre, firmaya yer tesliminin yapıldığı gün, inşaat ruhsatına ilişkin problemler ve proje hatası tespit edildi. Bu nedenle de şirket, söz konusu işi durdurmak zorunda kaldı, ardından da projede revizeye gidildi.

İnşaat firmasından 13 Ekim 2021 tarihinde Antalya YİKOB’a gönderilen yazıda, “Revize projelere göre evraklar incelenmiş olup, bazı hususlarda eksikler tespit edilmiştir. Revize proje ile bodrum kat ilave edilmiş olmasına rağmen, evraklarda kazı hesabının artmış olması gerekirken düşürülmesi anlaşılmamıştır” denildi.

Yenilenen projede ortaya çıkan maliyet için şirket ile YİKOB arasında bir uzlaşıya varılamadı. İhalenin iptalini isteyen firmadan idareye gönderilen 17 Ocak 2022 tarihli yazıda, ilk proje ile revize proje arasında 256 bin TL’lik fiyat farkı oluştuğu, maliyet hesabının da tek taraflı yapıldığı belirtildi. Şirket, idareyle bir mutabakata varılması gerektiğini de dile getirdi. Ancak bu sağlanamadı ve ihale iptal edildi.

%200’DEN FAZLA FARK

Bunun üzerine 18 Ağustos 2022 tarihinde idare ikinci kez aynı işe dair bir ihale düzenledi. Ancak bu sefer yaklaşık maliyet 41 milyon 867 bin TL olarak belirlendi. “Antalya Alanya Oba Mesleki Teknik Lisesi ve 100 kWe Kurulu Gücünde Ges İmalatı Yapım İşi”ni 41 milyon 821 bin TL’lik teklifle başka bir firma kazandı. Böylece iki ihale arasında 16 aylık süreçte yüzde 200’ün üzerinde sözleşme farkı ortaya çıktı. Projelerin hatalı olması, ihale öncesinde inşaat yapı ruhsatlarının alınmaması ve idarenin hataları nedeniyle inşaatın kamuya bedeli 24 milyon 242 bin TL artmış oldu.

FİRMA İŞE BAŞLAYAMADI

Benzer bir durum, Döşemealtı ilçesinde bulunan “Yeniköy 4 Derslik Anaokulu Yapımı”na ilişkin ihalede gerçekleşti. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 961 bin TL olan yapım işini bir inşaat firması kazandı. Şirket ile idare arasında 24 Kasım 2021 tarihinde bir milyon 788 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Ancak ihalenin ardından okulun zemininde inşaatın başlamasına engel unsurlar tespit edildi. Yüklenici firma, hatalar nedeniyle inşaata başlayamadığını, bu yüzden de işin tesliminde gecikme yaşandığını belirtti. Şirketten 12 Ocak 2022’de Antalya YİKOB’a gönderilen yazıda, “İnşaat yapımı, hafriyat alımı gibi işlere engel bazı durumlar tespit edilip yazılı bir şekilde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirilmiştir. Engel ve sorunların dışında bize verilen kat ve harita verilerinde hatalar tespit edilmiştir. Bununla ilgili revizelerin yapılmasını, bize verilen işin durdurulmasını talep ediyorum” ifadeleri yer aldı.

16 Mart 2022 tarihinde bir kez daha dilekçe kaleme alan yüklenici firmanın sahibi, idareye üç kez inşaata ilişkin engellerin kaldırılması için başvuru yaptığını ancak sonuç alamadığını bildirdi. Yüklenici firma, “Gelinen son noktada işin yapılamayacak hale geldiği belirlenmiştir” diyerek uğradığı maddi zararın karşılanmasını ve ihalenin feshini istedi.

İdare, 14 Eylül 2022 tarihinde “Antalya Döşemealtı Yeniköy 4 Derslikli Anaokulu İkmal İnşaatı Yapım İşi” başlığıyla yeni bir ihale açmak zorunda kaldı. Aradan geçen 10 aylık süreçte inşaatın 2 milyon 961 bin TL olan yaklaşık maliyeti, 6 milyon 496 bin TL’ye yükseldi. Daha önce bir milyon 788 bin TL’ye sözleşmesi yapılan iş, 5 milyon 230 bin TL’lik teklifle tamamlanabildi.

Böylece hatalı işlemler ve projeler nedeniyle kamunun kasasından, 32 milyon 184 bin TL fazla tutar çıkmış oldu.