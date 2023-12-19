Ev fiyatı asgari ücretin 389 katı

Konut fiyat endeksi yıllık yüzde 86,46 arttı. 100 metrekarelik bir dairenin fiyatı 3 milyon lirayı aştı.

Havva GÜMÜŞKAYA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı konut fiyat endeksini açıkladı. Konut fiyatları ekimde yıllık yüzde 86,46, aylık ise yüzde 3,83 arttı. Böylelikle aylık bazda 5 ayın en düşük artışı görüldü. Eylül ayında yıllık artış yüzde 89,2 olarak kaydedilmişti.

TCMB’nin verilerine göre ülke genelinde 100 metrekarelik bir dairenin fiyatı ekim itibarıyla 3 milyon liranın üzerine çıktı. Üç büyük şehir arasında konut piyasasının en sıcak olduğu şehir Ankara oldu. Ankara’da konut fiyatları ekim ayında yıllık yüzde 101,5 arttı. Aynı konut İstanbul’da 4 milyon 438 bin 650 TL, Ankara’da 2 milyon 330 bin 380 TL, İzmir’de 3 milyon 477 bin 420 TL’ye satışa çıkartıldı. İnşaat ve işgücü maliyetlerinin artması hem yeni inşa edilen konut fiyatlarını artırdı hem de konut üretiminin azalmasına, mevcut ev fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Fiyatların büyük bir hızla tırmanması ve krediye erişim zorluğu, ev sahipliğini daha da zorlaştırdı. Eğer kredi notu yüksek ve beyan edilen gelir yeterliyse, evin uzman raporunda yer alan bedelinin en fazla yüzde 90’ı kadar kredi alınabiliyor. Ancak, bankalar böyle bir krediyi vermiyor. Finansman sıkıntısı ve maliyetlerin etkilediği konut satışlarındaki düşüş resmi rakamlara da yansıdı.2023 yılında konut satışlarında bir önceki yıla kıyasla kaydedilen genel düşüş eğiliminin en belirgin olduğu kalem ipotekli konut satışları oldu. Ülke çapında 2023 Ocak-Kasım döneminde 171 bin 706 adet ipotekli konut satışı gerçekleşti. Kasımda gerçekleşen 100 konut satışının yaklaşık 6’sı ipotekli satışlardan oluştu. 2023 Ocak – Ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre kredili konut satışı geriledi. Bu yıl kredili konut satışları toplam satışların yüzde 16’sını oluşturdu, bu oran 2022’nin aynı döneminde yüzde 20 olarak gerçekleşmişti.