Ev hapsindeki kadının görünmez kılınan emeği

Kültür Sanat Servisi

Yapı Kredi Galeri’nin bu yaz İstiklal Caddesi’ne açılan ve portiko olarak adlandırılan bina girişinde başlattığı kamusal program 20 Eylül saat 18.00’de Eda Çekil ile devam ediyor.

Eda Çekil, sanatçı Mierle Laderman Ukeles’in 1969’da yazdığı Bakım Sanatı Manifestosu’na ithafen Sanat Dünyamız dergisinin 196. sayısında Görsel Notlar serisinde kendi bakım listesini ve notlarını paylaştı. Son olarak “Bakım Haritası” adlı sergisinde kadının ev içine hapsedilen, görünmez kılınan emeğini yansıtmaya odaklanan sanatçı, pratiğinde direniş ve dayanışmayı inceliyor, görünmez olanlara usulca ve sakin bir üslupla yaklaşıyor. Sanatçı Portiko’da Bakım Sanatı Manifestosu’na dair yorumlarını, kendi kısa metnini paylaşacak ve yine Portiko’da kısa bir söyleşide soruları yanıtlayacak.