Evde 3 top mermisi ele geçirildi

Haber Merkezi

İstanbul Emniyeti, Ataşehir ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bir adreste kaçak silah imalatı yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, adreste E.S.Ç. isimli bir kişinin kaldığını belirledi. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis, E.S.Ç’yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda 3 top mermisi, balistik yelek, ruhsatsız silah, parçalara ayrılmış halde 2 ruhsatsız silah, 3 tane içerlerinde toplamda 54 fişek bulunan şarjör, hassas terazi, 35 fişek ve silah imalatında kullanılan sanayi tipi makine ile envanterler ele geçirildi. Top mermileri, olay yeri ve bomba imha ekiplerinin yaptıkları incelemelerin ardından muhafaza altına alındı.