Evde silah bulan çocuk, oynarken kendini vurdu

Bireysel silahlanma, güvenlik sorununu bir kez daha gözler önüne serdi. Silahla oynayan çocuk hayatını kaybederken son 48 saatte onlarca saldırı olayı yaşandı.

Haber Merkezi

Bireysel silahlanma, ülkemizde giderek artan bir güvenlik sorununa döndü. Ülke adeta Teksas’a dönerken, evdeki silahlar da çocuklar için büyük bir tehdit oluşturuyor. Son olarak Adıyaman'da babasına ait tabanca ile oynadığı sırada kazara kendini vuran 12 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Olay, Gerger ilçesi Ortanca Mahallesi'nde dün yaşandı. Evde kimse olmadığı sırada babasına ait tabanca ile oynayan 12 yaşındaki Sercan Demir, tetiğe dokununca silah ateş aldı. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Sağlık ekipleri tarafından Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan 48 saatte birçok silahlı saldırı olayı da yaşandı. Dün yaşanan olaylardan bazıları şöyle:

• Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi, kurşunlandı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

• İzmir’in Gaziemir ilçesinde yüzü maskeli bir şüpheli alacak yüzünden aralarında husumet bulunan kişinin sahibi olduğu oto galeriye pompalı tüfekle saldırdı. Daha sonra

• Aksaray’da sokakta tartıştığı husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan 41 yaşındaki Kaan Karacaoğlu hayatını kaybetti, 38 yaşındaki Onur Kandemir ise yaralandı. Polis şüpheli Abdullah D.’yi gözaltına aldı.