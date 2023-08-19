Evi ateşe veren kiracı kaçtı
Kayseri’de ev sahibi tarafından evden çıkarılmak istenen kiracı, evi ateşe verdikten sonra kaçtı. Yaklaşık 200 bin TL’lik maddi zararın oluştuğu evin sahibi ise şahsın bulunarak zararını karşılamasını istiyor.
Kaynak: İHA
Kayseri’de yaşayan İsmail Aksoy, bir süre önce durumlarına acıdığı yabancı uyruklu 2 şahsa Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi’nde bulunan evini kiraya verdi. Komşularından gelen şikâyetler nedeniyle şahısları evinden çıkarmak isteyen Aksoy, şahısların çıkmaması üzerine mahkemeye vereceğini söyledi.
Bunun üzerine yabancı şahıs evi ateşe verip kaçarken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Karşılaştığı durum karşısında şok olan ev sahibi İsmail Aksoy, evi ateşe veren şahsın yakalanmasını istiyor.