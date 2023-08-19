Evi ateşe veren kiracı kaçtı

Kayseri’de ev sahibi tarafından evden çıkarılmak istenen kiracı, evi ateşe verdikten sonra kaçtı. Yaklaşık 200 bin TL’lik maddi zararın oluştuğu evin sahibi ise şahsın bulunarak zararını karşılamasını istiyor.

Ajans Haberleri 19.08.2023 14:14 Giriş: 19.08.2023 14:14

Güncelleme: 19.08.2023 14:18 Kaynak: İHA

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