Evli olduğu erkek vahşice katletti

Haber Merkezi

Kadına yönelik şiddet, saldırı ve cinayet haberlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak İstanbul’da bir kadın evli olduğu erkek tarafından katledildi. Olay önceki gün akşam Esenyurt’ta yaşandı. Müslüm Özer isimli erkek evli olduğu Fatma Özer’i ateşli silahla katletti. Müslüm Özer daha sonra kendisini de vurarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Müslüm Özer ve Fatma Özer’in hayatını kaybettiği belirlendi.

AKIL ALMAZ SAVUNMA

Kadın katilleri de yargılanmaya devam ediyor. Ankara’da 47 yaşındaki boşandığı Pelin Ceylan’ı sokak ortasında tabancayla vurarak katleden tutuklu sanık Mehmet Eroğlu, hakim karşısına çıktı. Ankara 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada konuşan tanık S.B., Ankara’da taksicilik yaptığını ve olay günü Hoşdere Caddesi’nden aracı ile yukarı doğru çıktığını belirterek, "Olayı ilk silah sıkılana kadar görmedim. Sonradan 4-5 el daha ateş edildi. Sanık 5-10 dakika boyunca kimseyi yanına yaklaştırmadı. Sonra da kaçtı. Biz de yaralının yanına gittik" dedi. Tanık beyanlarına cevap veren Mehmet Eroğlu ise "Söylediği şeyler doğru değil; ben oradan koşarak uzaklaşmadım, yürüyerek gittim. Ben 25 yıl eşimle evli kaldım, bir kez bile şiddet uygulamadım" ifadelerini kullandı. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 21 Kasım’a ertelendi. Öte yandan uykusunda öldürülen Gülistan Özcan’ın katili olan erkek ve Ebru Gürpe’nin katili boşanma aşamasında olduğu erkek de dün hâkim karşısına çıktı. Duruşmalar ileri tarihe ertelendi.

Boşanma aşamasındaki Melisa Tatlıcı’ya hamileyken cinsel saldırıda bulunmaktan yeniden yargılanan Şeyhmus Tatlıcı da dün hâkim karşısına çıktı. Tatlıcı hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.