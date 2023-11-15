Evli olduğu kadını öldüren erkek hakkında "ağırlaştırılmış müebbet" talebi

Denizli'de, evli olduğu kadını öldüren A.E.I. isimli erkeğin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Evli olduğu 19 yaşındaki Elif I'yı, kendisinden habersiz kürtaj yaptırmakla suçlayan katil, psikolojik rahatsızlıkları bulunduğunu, uyuşturucu kullandığını, olay sırasında da gaipten sesler duyduğunu öne sürmüştü. Hastane, hazırladığı raporda A.E.I.'nın cezai ehliyetinin tam olduğunu bildirilmişti.

Denizli'de, evli olduğu Elif I'yı kendisinden habersiz kürtaj yaptırdığı gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren erkeğin yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, A.E.I. isimli zanlının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü duruşmasına, 26 yaşındaki katil zanlısı A.E.I., maktulün annesi İ.Ç. ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilen sanık için gönderilen raporu dosyaya ekledi.

Maktulün annesi İ.Ç. tutuklu katil zanlısının akli dengesi yerinde olduğunun belirlendiğini kaydederek, katilin en ağır cezayı almasını istediğini ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı temsilen duruşmayı takip eden avukat, sanığın psikolojik sorunları olduğunu sadece kendisi ve ailesinin iddia ettiğini öne sürerek, "Tanıklar ve diğer tanıyanların bu yönde bir şüphesi yok. Gelen rapora katılıyoruz" ifadesini kullandı.

Sanık avukatı ise raporu hazırlayan kurumun, üç haftalık gözlem süresi talep etmesine karşın raporu bir hafta içinde hazırladığını öne sürerek, "Gelen ilk raporun 4 kişilik heyeti ile ikinci raporun heyeti arasında sadece bir üye ortak. Diğer üç üyenin daha önce gözlem yapmadığı raporda sabittir. Sanığın sağlık geçmişine dair veriler hekimlere yansıtılamamıştır. Hekimler geçmiş öyküsünü bilmeyerek rapor tesis etmiştir. Rapor denetime elverişli bir rapor değildir. Üç satırlık bir rapordur. Bu sonuca hangi dayanaklarla ulaşıldığının mahkemeye sunulması gerekirdi. Bu nedenle sanığın Adli Tıp Kurumunun ilgili birimine sevkini ve tam teşekküllü bir rapor alınmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, avukatın talebinin reddine hükmetti.

SAVCI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINI AÇIKLADI

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında katil zanlısının, babasının engel olma çabasına karşın, haksız şekilde suçladığı Elif I'yı bıçaklayarak öldürdüğünü kaydeden savcı, suçunun sabit olduğunu ve sanığa indirim uygulanmaksızın "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" verilmesini talep etti.

Savcı, sanığa ayrıca, babasına karşı işlediği, "kemik kırığına neden olacak şekilde" yaralama suçundan da 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası verilmesini istedi.

Zanlının avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu.

Heyet, katil zanlısının tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 12 Aralık'a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Pınarkent Mahallesi'nde 30 Kasım'da A.E.I, kendisinden izinsiz kürtaj yaptırmakla suçladığı Elif I'yı bıçaklayarak öldürmüş, babası H.I'yı da bacağından yaralamıştı.

Otopsi sırasında alınan kan örneğinden genç kadının yakın zamanda kürtaj yaptırmadığı ortaya çıkmıştı.

A.E.I. hakkında "eşe yönelik kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "üst soya yönelik bıçakla kemik kırığına neden olacak şekilde yaralama" suçundan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

İlk duruşmada A.E.I., bir süre önce halasının kızının kürtaj yaptırdığını, bu konu konuşulurken Elif I'nın kendisini aldattığını ve habersiz çocuk aldırdığını sandığını, psikolojik rahatsızlıkları bulunduğunu, uyuşturucu kullandığını, olay sırasında da gaipten sesler duyduğunu öne sürmüştü.

Mahkeme heyeti, cezai ehliyetinin belirlenmesi için A.E.I.'yı Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk etmiş ve talep üzerine 3 hafta hastanede müşahede altında tutulmasına karar vermişti. Hastane, hazırladığı raporda A.E.I.'nın cezai ehliyetinin tam olduğunu bildirilmişti.