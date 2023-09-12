Evli olduğu kadını ve ağabeyini öldüren güvenlik korucusu aranıyor

Ağrı'da evli olduğu kadını ve kadının ağabeyini öldüren Metin Tunç isimli erkeği yakalama çalışmaları sürüyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde evli olduğu 24 yaşındaki Birsel ile kadının ağabeyi Fecri Tunç'u (32) tabancayla vurarak öldüren, kayınvalidesi ile öldürdüğü Fecri Tunç'un eşini de yaralayan güvenlik korucusu Metin Tunç’u yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Patnos ilçesi Cami Mahallesi’nde meydana geldi. Güvenlik korucusu Metin Tunç, bir süre önce evi terk eden Birsel ile konuşmak üzere, aynı zamanda akrabası olan kayınvalidesinin evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Metin Tunç, evli olduğu kadına ve ailesine peş peşe ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Fecri Tunç’un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Birsel Tunç ile kayınvalidesi Hatun (50) ve kayınbiraderinin eşi Nuriye Tunç (28) ise hastaneye kaldırıldı. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan Birsel Tunç da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yapılan otopsinin ardından hastane morgundan alınan Fecri Tunç ile Birsel Tunç'un cenazeleri, dün Doğubayazıt ilçesindeki asri mezarlıkta yan yana toprağa verildi. Tedavileri devam eden yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra firar eden cinayet şüphelisi Metin Tunç'un yakalanması için çalışmalar devam ediyor.