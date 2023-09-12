8 ayda 271 kadın katledildi

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, 2023 Ağustos Kadın Cinayetleri Raporu’na göre 44, yılın ilk 8 ayında ise 271 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Kadın cinayetlerinde en çok ateşli silah kullanıldı.

Haber Merkezi

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, 2023 Ağustos Kadın Cinayetleri Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, Ağustos ayında 44 kadın erkekler tarafından öldürülürken, 15 kadının ölümü ise “şüpheli ölüm” olarak kayıtlara geçti. Kadınları öldüren erkeklerin 2’si aile içinde, 8’i boşanma veya ayrılma aşamasında olduğu erkek tarafından katledildi. Kadınların 17’si ateşli silahla, 9’u kesici aletle öldürüldü. Öldürülen kadınların 21’i evli olduğu erkekler tarafından katledildi. Bu yılın ilk 8 ayında öldürülen kadın sayısı 271’e ulaştı. Öldürülen kadınların 108’i evli, 67’si bekâr, 74’ünün medeni durumu bilinmiyor. Kadınları öldüren erkeklerin 31’i aile içinde katledilirken, kadınların 44’ü boşanma veya ayrılma aşamasında olduğu erkekler tarafından vahşice öldürüldü. Katillerin 116’sının ateşli silah, 58’inin ise kesici alet kullandığı belirlendi.

KORUMA KARARI ALDIRMIŞ

Kadına yönelik şiddet ve cinayet haberlerinin sonu gelmiyor. Ankara’da evli olduğu kadını ve arkadaşını öldüren erkek intihar etti. Olay Kahramankazan’da yaşandı. Otomobiliyle seyir halinde olan H.Y. ile yol kenarındaki evli olduğu erkek E.Y. ve onun arkadaşı Ç.D. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında otomobilinden inerek iki kadına da ateş eden H.Y, daha sonra aynı silahla intihar etti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince, H.Y, E.Y ve Ç.D’nin hayatını kaybettiği belirlendi. E.Y.’nin daha önce H.Y. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

SALDIRGANLAR TUTUKLANDI

İstanbul Sultangazi’de, lise öğrencisine saldıran 2 kişi tutuklandı. M.N.K. isimli lise öğrencisi genç kız ve erkek arkadaşı Ç.İ. bir grup erkeğin önce sözlü istismarına uğradı. Çift ardından bir grup tarafından darbedildi. Kaçan şüpheliler yakalandı. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.