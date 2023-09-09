Uzaklaştırma kararı bitti: Boşanma aşamasında olduğu kadının evine giderek tehditler savurdu

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, hakkında elektronik kelepçeli uzaklaştırma kararı bulunan erkek, kararın bittiği gün boşanma aşamasında olduğu Yasemin E'nin evine gelerek tehditler savurdu.

İstanbul'da, hakkında elektronik kelepçeli uzaklaştırma kararı bulunan erkek, kararın bittiği gün boşanma aşamasında olduğu kadının yaşadığı evin önüne gelerek tehditler savurdu.

Olay, 4 Eylül Pazartesi günü sabah saatlerinde, Sultangazi'nin Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Evli olduğu erkekle boşanma aşamasında olan Yasemin E, annesinin evinde yaşamaya başladı.

Boşanma süreci içerisinde erkek, sık sık Yasemin E.'nin yaşadığı eve gelerek kendisini ve ailesini rahatsız etti. Yasemin E.'nin şikayetçi olması üzerine evli olduğu erkek hakkında uzaklaştırma kararı verilerek elektronik kelepçe takıldı.

Uzaklaştırma kararının bittiği gün,Yasemin E.'nin yaşadığı evin önüne gelen adam, yine tehditler savurdu.

Yasemin E. o anları cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde, Yasemin E'nin boşanma aşamasında olduğu erkeğin, "Çık bakalım dışarı" dediği duyuluyor.